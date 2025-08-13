ASSE : Horneland lâche un indice sur la fin du mercato

L’ASSE s’apprête à officialiser la signature de Joshua Duffus. Entretemps, Eirik Horneland a lâché un indice sur les prochaines arrivées au club.

Mercato : 25 M€ déjà investis dans le recrutement

L’ASSE s’est renforcée sans calculer, malgré sa relégation en Ligue 2. Le propriétaire du club, Larry Tanenbaum, a dégagé un budget assez important pour construire une nouvelle équipe à la suite de la descente des Verts en deuxième division. Ainsi, la direction stéphanoise a immédiatement levé les options d’achat de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Pierre Ekwah à l’issue de leur prêt au club la saison dernière.

Elle a recruté ensuite Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Strahinja Stojkovic, Lassana Traoré et Joshua Duffus. Même si le dernier est arrivé librement à l’AS Saint-Etienne, le club a quand même dépensé 25 millions d’euros cet été dans le recrutement, selon l’estimation de Transfermarkt.

L’option d’achat de Pierre Ekwah, par exemple, a été levée contre une indemnité de 6 millions d’euros, mais son transfert définitif n’est pas encore officiel. Celui de Chico Lamba du FC Arouca au Portugal a également coûté 6 millions d’euros.

ASSE : Entraînement à huis clos pour tenir au secret les arrivées

Pour la suite et la fin du mercato, Eirik Horneland pourrait enregistrer l’arrivée de quelques renforts, en fonction des besoins qui vont se faire sentir à l’issue des trois premières journées de championnat. Mais aussi dans le cas où une vente est réalisée avant le 1re septembre, date de la fermeture du marché des transferts.

L’entraineur de l’ASSE a d’ailleurs dévoilé la stratégie pour annoncer l’arrivée de nouveaux joueurs. « On va essayer d’en ouvrir une (séance d’entraînement, ndlr) par semaine. Si vous voyez qu’il n’y en a pas d’ouverte, c’est certainement qu’on sera en train de recruter un joueur, ça servira de signal », a-t-il indiqué.

En d’autres termes, les entraînements à huis clos cacheront les arrivées, tandis que la séance ouverte aux supporters sera l’occasion de découvrir le ou les futurs nouveaux joueurs de l’AS Saint-Etienne.