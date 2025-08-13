Mercato ASSE : Officialisation imminente d’un attaquant

L’ASSE est sur le point d’enregistrer la signature officielle d’un nouveau joueur. Ce dernier a annoncé la couleur sur les réseaux sociaux, en faisant ses adieux au club qu’il a quitté.

Mercato : Joshua Duffus fait enfin ses adieux à Brighton

Attendue par les supporters de l’ASSE depuis plusieurs semaines, la signature officielle de Joshua Duffus est imminente. Il va être officiellement la septième recrue estivale des Verts dans les prochaines heures. Ayant rejoint le club stéphanois depuis le début de la préparation estivale, en juin, il attendait son nouveau passeport non-britannique, afin de se faire enregistrer comme un joueur de l’équipe stéphanoise.

Si l’on en croit le message du jeune attaquant en provenance de Brighton, le bout du tunnel est tout proche. En effet, il a fait enfin ses adieux à Brighton & Hove Albion et à ses anciens coéquipiers, dans un message posté sur les réseaux sociaux. « Après 8 ans au club, il est temps de dire au revoir », a-t-il écrit sur Instagram.

« J’aimerais remercier tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans pour tout votre soutien tout au long de mon séjour ici et je vous souhaite le meilleur pour l’avenir. Merci », a déclaré Joshua Duffus ensuite. Non qualifié pour affronter Laval lors de la 1re journée de Ligue 2, il pourrait être aligné face à Rodez, samedi, si sa situation administrative est régularisée.

Il faut rappeler que le joueur de 20 ans est arrivé libre à l’ASSE à l’issue de son contrat avec les Seagulls. Il était un joueur de la réserve du club britannique. Il avait joué 41 matchs avec les U18 et 42 avec les U21, pour 19 buts et 17 passes décisives. Joshua Duffus compte une seule apparition avec l’équipe professionnelle de Brighton, c’était en Ligue Europa en novembre 2023.