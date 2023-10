Au terme du précieux succès de son équipe sur la pelouse du Stade Rennais (3-1), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a pété les plombs en zone mixte.

PSG : Luis Enrique ne supporte pas les questions sur sa stratégie

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Roazhon Park, Luis Enrique s'est présenté au micro de Free Ligue 1. Si Kylian Mbappé et ses partenaires ont mis fin à leur mauvaise série face au Stade Rennais, leur entraîneur Luis Enrique n’a que très peu apprécié les questions du journaliste Alexandre Ruiz sur la tenue de cette rencontre et ses choix tactiques.

« Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews ! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre », a lancé le technicien espagnol avant de reconnaître tout de même un début timide de ses joueurs.

« Les 25 premières minutes, pour moi, Rennes était meilleure que nous, il fallait s’améliorer où le match allait devenir compliqué. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des machines, ces messieurs (il s’adresse à Ludovic Giuly et Rio Mavuba, présents en plateau) étaient des joueurs », explique Luis Enrique, qui a ensuite répondu de manière cinglante lorsque le commentateur lui a demandé d’expliquer les détails à améliorer pour les faire comprendre au jeune public.

« Les jeunes comprennent tout, je crois que c’est toi qui ne comprends rien. C’est ce que je pense des questions que tu me poses », a lancé l’ancien sélectionneur de l’Espagne avant de quitter le plateau, très agacé. Une réaction qui en dit long sur ce que pense réellement Luis Enrique des médias.

Luis Enrique n'aime pas les conférences de presse

D’après les renseignements recueillis par le média 90min, l’ancien coach du Barça estime que les journalistes ne cherchent qu’à attirer l’attention en le critiquant régulièrement. Néanmoins, le successeur de Christophe Galtier se sent à son aise lors de ses Lives Twitch. Pour Luis Enrique, il ne peut discuter football en profondeur qu'avec des professionnels du milieu et non de simples observateurs. Surtout lorsqu’il s’agit de ses principes de jeu ancrés.