Alors qu'Eden Hazard a annoncé ce mardi mettre un terme à sa carrière, Kylian Mbappé en a profité pour lui rendre hommage.

Eden Hazard a pris sa retraite

Il n'y aura pas de retour en France après son aventure désastreuse au Real Madrid. À 32 ans, Eden Hazard a annoncé ce mardi mettre un terme à sa carrière. Celui qui a marqué l'histoire du LOSC et de Chelsea ne refoulera donc pas les pelouses, et pour le football, c'est évidemment une très grande perte.

C'est à travers une publication via Instagram que le principal intéressé a annoncé la nouvelle. "Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde. Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. À bientôt en dehors des terrains."

Kylian Mbappé rend hommage à Eden Hazard

Ils ont eu l'occasion de s'affronter, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe du monde lors de la fameuse demi-finale entre la France et la Belgique en 2018 (1-0). Quelques heures après l'annonce d'Eden Hazard, Kylian Mbappé a tenu à lui rendre hommage en republiant sa publication sur son compte Instagram avec un message : "Le Grand Eden. Merci."

L'ex-international belge va désormais pouvoir prendre du temps pour lui et sa famille, avant de se relancer dans une autre carrière, toujours en lien avec le football pour continuer de briller.