Mercato OM : La claque venue d’Angleterre pour Marseille !

L’OM rêvait de s’offrir un très joli coup au cours de ce mercato estival, mais les Phocéens devront tourner la page. Alors que Marseille suivait le dossier Amine Adli cet été, Bournemouth a doublé les Phocéens grâce à une offensive rapide et décisive.

Mercato OM : Amine Adli, un rêve marseillais envolé

L’OM tenait une piste séduisante avec Amine Adli, ailier marocain de 25 ans, désireux de quitter le Bayer Leverkusen. Sa relation privilégiée avec Medhi Benatia, qui l’avait convaincu de porter les couleurs du Maroc plutôt que celles de la France, nourrissait les espoirs marseillais.

Cependant, l’opération nécessitait un investissement immédiat d’au moins 20 millions d’euros. Marseille, contraint financièrement, n’a pas pu agir aussi vite que Bournemouth, qui a su profiter de la fenêtre ouverte pour foncer sur le dossier.

Bournemouth frappe fort et double Marseille

Selon Foot Mercato, les Cherries ont déjà trouvé un accord avec le joueur et avancent à grands pas avec le Bayer Leverkusen. Les moyens financiers colossaux de la Premier League et les 63 millions d’euros encaissés avec la vente d’Illya Zabarnyi au PSG ont permis au club anglais de finaliser l’opération. Pour Marseille, ce revers est un coup dur dans un mercato où chaque opportunité compte.

Pendant que Adli se rapproche de l’Angleterre, Marseille devra réorienter ses priorités, avec Edon Zhegrova toujours dans le viseur. Une chose est certaine : sur le marché des transferts, la réactivité reste la meilleure arme… et cette fois, Bournemouth a dégainé le premier.