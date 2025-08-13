Mercato ASSE : Saint-Étienne va toucher gros grâce à un ancien Vert

Un transfert en préparation pourrait rapporter une somme précieuse à l’ASSE. Grâce à une clause bien négociée, les Verts pourraient profiter du départ d’un de leurs anciens capitaines.

Mercato ASSE : Mahdi Camara dans le viseur de l’OGC Nice

À 27 ans, Mahdi Camara, ancien capitaine emblématique de l’ASSE, est au cœur des discussions de ce mercato. Actuellement à Brest, il figure dans les plans de l’OGC Nice, en quête d’un milieu de terrain solide pour renforcer son entrejeu. Estimé à environ 8 millions d’euros, le joueur ne resterait pas insensible à cette approche.

Mahdi Camara serait séduit par la perspective de disputer une compétition européenne avec les Aiglons, engagés dans les phases qualificatives. D’autres pistes avaient été explorées ces dernières semaines, notamment en MLS et en Russie, preuve de la cote intacte du natif de Martigues. Mais c’est bien la piste niçoise qui semble la plus concrète à ce stade du marché.

Une clause qui peut rapporter gros aux Verts

En août 2022, lors du départ de Camara pour Brest, les dirigeants stéphanois avaient anticipé une possible revente en y intégrant un pourcentage sur la future transaction. Si Nice venait à trouver un accord avec Brest, cette clause pourrait se traduire par un joli chèque pour Saint-Étienne.

Un apport financier qui tomberait à point nommé. L’ASSE cherche encore à renforcer son effectif avec trois profils ciblés : un latéral gauche, un milieu défensif et un meneur de jeu. Ce coup de pouce inespéré pourrait offrir aux Verts une marge de manœuvre supplémentaire pour frapper fort sur le marché et consolider leur retour parmi l’élite.