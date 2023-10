Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé avec le PSG. En Espagne, des voix s’élèvent déjà pour annoncer son arrivée au Real Madrid.

Mercato PSG : « Mbappé, j'ai confiance en son arrivée »

Membre du conseil d'administration du Real Madrid, José Manuel Otero a donné son avis sur la situation actuelle de Kylian Mbappé, qui dispute sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et le collaborateur de Florentino Pérez est aujourd’hui convaincu que le capitaine de l’équipe de France défendra les couleurs du club madrilène dès l’été prochain.

« Mbappé, j'ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il viendra au Real Madrid. Madrid garantit la sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J'espère qu'il dira oui lorsqu'il deviendra un joueur libre. Mbappé est né pour jouer au Real Madrid, bien sûr (...) Zidane est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25 ans. Il va avoir plein d’années avec nous », a confié le dirigeant espagnol dans des propos rapportés par le quotidien AS. Poursuivant, José Manuel Otero est ensuite revenu sur l’arrivée ratée du joueur de 24 ans l’été passé.

José Manuel Otero : « Ils l'ont inondé d'argent et il a décidé »

Annoncé en grande pompe au Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain. Une issue que le Real Madrid ne semble pas du tout regretter. « Pour venir, il aurait dû renoncer à des primes élevées déjà convenues avec le PSG. De plus, il y aurait eu un transfert. La somme qui serait versée pour avoir Mbappé un an plus tôt était folle. Cela n'avait aucun sens de recruter Mbappé un an plus tôt », explique José Manuel Otero. Si le protégé de Luis Enrique ne prolonge pas son engagement dans les semaines à venir, la question de son avenir va revenir au-devant de la scène dès le 1er janvier 2024, puisqu’il sera libre de signer avec le club de son choix à compter de cette date.