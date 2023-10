Averti dimanche dernier lors du match nul à Brest, un milieu du Toulouse FC sera suspendu lors de la rencontre opposant le Téfécé à Reims.

Toulouse FC : Stijn Spierings suspendu face à Reims

Mauvaise nouvelle pour le Toulouse FC. Déjà frustré d'avoir concédé le but égalisateur à Brest dans les dernières minutes de jeu, Carles Martinez Novell a également vu l'un de ses joueurs être averti durant la rencontre. Problème, ce joueur n'est autre que Stijn Spierings, et ce dernier était concerné par une suspension en cas de carton jaune reçu.

De ce fait, le milieu néerlandais est d'ores et déjà suspendu pour la réception du Stade de Reims le 22 octobre prochain au retour de la trêve internationale. Une sanction confirmée mercredi soir par la commission de discipline.

Stijn Spierings également absent face à Liverpool

En plus de la rencontre face au Stade de Reims, Stijn Spierings ne pourra pas non plus disputer le choc tant attendu entre Liverpool et le Téfécé le 26 octobre prochain à Anfield. De retour à Toulouse durant le mois de septembre, le milieu néerlandais ne peut participer à la phase de poules de la Ligue Europa étant donné que la liste des joueurs convoqués a été transmise à l'UEFA bien avant son retour.

Pour espérer disputer un match de Coupe d'Europe sous le maillot toulousain, il faudra que le Toulouse FC finisse a minima troisième de son groupe pour être reversé en Conference Ligue et disputer les phases finales.