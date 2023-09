Après l'annonce du retour de Stijn Spierings au Toulouse FC, Adrien Thomasson a fait des révélations à son sujet. Le milieu de terrain défend son choix.

Mercato RC Lens : Adrien Thomasson vient à la rescousse de Stijn Spierings

Son départ a fait l'effet d'une bombe. Arrivé au RC Lens cet été pour renforcer le milieu de terrain, Stijn Spierings est déjà reparti. Il y a une semaine, le joueur de 27 ans a officialisé son prêt sans option d'achat au Toulouse FC. Le tout, quelques mois seulement après la fin de son contrat chez les Violets. Une décision difficile à comprendre pour les supporters du RCL, d'autant que le club joue la Ligue des Champions cette saison.

Ce samedi, dans des propos rapportés par Lensois.com, Adrien Thomasson a déchiffré le cas Stijn Spierings. « Pour moi, c’était un vrai renfort mais après ça dépend toujours du caractère de chaque joueur. Certains mettent plus de temps à s’intégrer. Il s’attendait peut-être à s’intégrer plus rapidement, on le sentait peut-être impatient » a clarifié l'ancien du RC Strasbourg ou encore de l'Évian TG.

Stijn Spierings, « pas un échec définitif » selon Adrien Thomasson

La perte de Stijn Spierings est-elle définitive ? Non, selon Adrien Thomasson. « Le foot va vite, s’il fait encore une bonne saison, il peut revenir la saison prochaine et s’imposer. Ce n’est pas un échec définitif » a poursuivi le milieu de terrain français. Pour rappel, Stijn Spierings a été prêté en tant que joker pour un an.

Alors qu'un match se profile entre les Sang-et-Or et les Violets dimanche, reste à savoir comment sera accueilli Stijn Spierings au stade Bollaert-Delelis. Sera-t-il hué à son entrée ? Les supporters lui réserveront-ils un traitement particulier ? Rien n'a filtré à ce sujet. De son côté, le Néerlandais a déjà effectué son retour à Toulouse avec une entrée en jeu contre l'OM, il y a une semaine (0-0, 5ème journée).