Avant-dernier de Ligue 1, l’OL est menacé de relégation. Toutefois, Santiago Cucci est optimiste pour le maintien et défend le projet porté par John Textor.

Le président exécutif de l'OL n'est pas inquiet pour le maintien

Rien ne va à l’OL cette saison. L’arrivée de John Textor aux commandes du club rhodanien en décembre 2022 ne se passe pas comme prévu. L’Olympique Lyonnais vit la pire saison de son histoire, sous la présidence du milliardaire américain. En raison des mauvais résultats des Gones, le successeur de Jean-Michel Aulas a limogé Laurent Blanc (57 ans) au profit de Fabio Grosso (45 ans), à la suite de la défaite contre le PSG (1-4), le 3 septembre. Toutefois, Lyon peine à prendre des points avec le technicien italien. En trois matchs dirigés, il a enregistré deux défaites à Brest (1-0) et à Reims (2-0) et un nul contre Lorient à Décines.

Malgré la menace de relégation en Ligue 2 qui plane sérieusement sur l’OL, Santiago Cucci semble serein et confiant pour la suite du championnat. « Je pourrais sortir une batterie de statistiques démontrant qu'il y a toujours une probabilité que l'on soit européen ou que nous soyons relégués. Maintenant, la majorité des pourcentages et de la data montrent que l'on ne sera pas relégué », a-t-il confié à l'AFP, ce jeudi, dans un entretien.

Santiago Cucci : « Nous ne sommes pas en manque d'argent »

En plus des inquiétudes des supporters, au vu des résultats sportifs catastrophiques (5 défaites, 3 nuls, 0 victoire et 16 buts concédés en 8 journées), des rumeurs circulent sur la situation financière difficile du club. Mais le président exécutif de l'OL se veut rassurant : « Nous ne sommes pas en manque d'argent. Nous sommes comme tous les clubs de football, on recherche de l'argent. On fait notre travail », a -t-il assuré. Selon les explications de Santiago Cucci « le projet » lyonnais « prendra forme quand le club aura des victoires. »

Pour soutenir sa position, le dirigeant de l’OL indique que « l’agence de notation Kroll donne la note de BBB+ » au club. « Compte tenu de la taille du club, il est exceptionnel d'être au-delà de BB. Ce qui en dit long sur notre structure financière et la solidité du projet », a-t-il indiqué.

Lyon bientôt coté en bourse à New York

Santiago Cucci a également nié le prétendu départ d'Iconic Sports, un des partenaires américains d'Eagle Football. « Il n'y a aucun désengagement officiel », selon lui. Toujours sur le plan financier et des investissements, l’OL a un plan outre-Atlantique. « Comme nous avons aussi le projet d'aller sur la bourse de New York, on peut éditer des actions en avance pour attirer des investisseurs privés en avance qui peuvent se positionner. On espère obtenir 200 millions d’euros sur cette opération », a annoncé le bras droit de John Textor.