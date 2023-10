Invité dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Florent Ghisolfi a eu des mots forts à l'encontre de l'entraîneur de l'OGC Nice, Francesco Farioli.

OGC Nice : Francesco Farioli, des débuts très encourageants

Il n'était pas vraiment connu au moment de son arrivée sur la Côte d'Azur. Mais après 8 journées de Ligue 1, force est de constater que Francesco Farioli s'est déjà fait un nom en Ligue 1. Actuellement 2e du champinnat, l'OGC Nice s'est offert deux victoires de prestige il y a quelques semaines, en s'imposant au Parc des Princes (3-2) et à Monaco (1-0).

Si des doutes étaient quelque peu présents lors de la préparation estivale, les voici complètement effacés, et le Gym est redevenu un candidat crédible dans la course à l'Europe. Le prochain gros test pour les Aiglons aura lieu au retour de la trêve internationale avec la réception de l'OM à l'Allianz Riviera, dans une ambiance qui s'annonce bouillante.

Florent Ghisolfi a été "bluffé" par Francesco Farioli

Présent jeudi soir sur l'antenne de RMC dans l'émission Rothen s'enflamme, le directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Ghisolfi, est revenu sur sa première rencontre avec Francesco Farioli, et a indiqué qu'il avait été bluffé par le discours du coach italien. "On l'a rencontré, comme une dizaine d'entraîneurs, et on a été bluffé. C'est quelqu'un de brillant, avec des fortes convictions et des idées que l'on ne voit pas beaucoup en France. Il veut de la stabilité. On a une forme d'équilibre avec des latéraux à l'intérieur. C'est intéressant et stimulant intellectuellement de découvrir une façon de jouer différente et une identité de jeu très marquée. C'est une signature différente." Un bel hommage de la part du dirigeant niçois.