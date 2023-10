Enzo, 23 ans, originaire de Rennes. Passionné de football depuis mon plus jeune âge. J'ai rejoint l'équipe de Foot sur 7 en octobre 2022 après un s...

Alors que le FC Lorient et le Stade Rennais se retrouveront juste après la trêve internationale, il y a déjà un absent de taille pour ce choc.

FC Lorient-Stade Rennais : Benjamin Mendy absent face au SRFC

Coup dur pour le FC Lorient à 9 jours de la réception du Stade Rennais. Déjà absent la semaine dernière lors du match nul des Merlus à Lyon (3-3), Benjamin Mendy ne devrait pas être apte pour la réception du SRFC le 22 octobre prochain au Moustoir, selon les informations révélées par Ouest-France ce vendredi.

Le défenseur français souffre toujours des ischio-jambiers, et il est difficile de savoir quand il pourra faire son retour avec le groupe de Régis Le Bris. Du côté des bonnes nouvelles, Bamba Dieng et Siriné Doucouré sont sur la voie du retour. Les deux joueurs sont sur la fin de leur réathlétisation, et devraient réintégrer les séances collectives dans quelques jours.

Le FC Lorient s'est imposé en amical face à Concarneau

Ce vendredi matin, les hommes de Régis Le Bris ont disputé un match de préparation face à l'US Concarneau. L'occasion pour eux de garder le rythme durant cette trêve internationale, et également de se rassurer en reprenant confiance. Les Merlus se sont facilement imposés 3-0 grâce à des réalisations d'Ayman Kari (50e), Aurélien Pelon (68e), sur corner, et Arthur Avom Ebong (103e). Il faudra réussir à reproduire ce genre de performance au retour du championnat afin de sortir de la zone de relégation, et s'éviter une saison pénible.