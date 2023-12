Alors que l'ASSE est en quête cet hiver d'un défenseur polyvalent, d'un latéral droit et d'un ailier, Adrian Grbic et Pablo Pagis seraient dans le viseur de Loïc Perrin. La réponse du FC Lorient n’a pas tardé.

Mercato ASSE : Adrian Grbic et Pablo Pagis visés cet hiver

Désireux de se renforcer sur chaque ligne durant ce mercato hivernal, les dirigeants de l'AS Saint-Étienne multiplient les pistes. Même si la priorité hivernale en attaque des Verts serait l'attaquant d'Augsbourg Irvin Cardona, Loïc Perrin, coordinateur sportif et les dirigeants stéphanois étudieraient d'autres pistes offensives, dont Adrian Grbic et Pablo Pagis, tous deux évoluant au FC Lorient. Avant-dernier de Ligue 1 après la première partie de saison, le club breton veut dégraisser durant ce mercato hivernal pour rééquilibrer son effectif, bien trop pourvu en attaquants de pointe et très léger sur les ailes, ce qui ne donne pas satisfaction à Régis Le Bris. L’ASSE voudrait donc profiter de cette situation pour récupérer Adrian Grbic et Pablo Pagis et les Merlus n’y verraient aucun inconvénient.

Lorient ouvre la porte pour Adrian Grbic et Pablo Pagis

Prêté la saison à Valenciennes, Adrian Grbic pourrait quitter le FC Lorient dans ce mois de janvier. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’attaquant international autrichien est évalué à 1,2 million d’euros par Transfermarkt. L’avant-centre de 27 ans pourrait prendre la même direction que son coéquipier Pablo Pagis. L’avant-centre de 21 ans intéresse lui aussi l’AS Saint-Étienne et pourrait quitter les Merlus d’ici le 31 janvier prochain. Sous contrat jusqu’en 2026, le natif de Montbéliard est estimé à la même valeur que Grbic. D’après les renseignements obtenus par le quotidien régional Ouest-France, la direction du FC Lorient serait ouverte aux départs des deux joueurs. L'ASSE sait donc ce qui lui reste à faire.