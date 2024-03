FC Lorient : Mauvaise nouvelle pour Régis Le Bris avant l’OL

Le FC Lorient accueille l’OL le samedi 9 mars 2024 pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Un cadre lorientais est incertain pour cette rencontre.

Mohamed Bamba contracte une blessure avec le FC Lorient

Le FC Lorient se réveille depuis quelques semaines. Sur les cinq derniers matchs du club en Ligue 1, les Merlus ont remporté 4 victoires et ont essuyé une défaite. Pour cette affiche contre l’Olympique Lyonnais, Lorient pourrait se passer de son redoutable attaquant ivoirien Mohamed Bamba. Arrivé au FC Lorient en janvier dernier, l’Ivoirien affole les compteurs. Il a déjà inscrit six buts en six matchs disputés sous ses nouvelles couleurs.

Le technicien du club, Régis Le Bris pourrait se priver de lui. Le prolifique attaquant a été touché à l’épaule lors de la rencontre du dimanche dernier entre le FC Lorient et le Stade Rennais. Il est sorti à la 81e minute de jeu. Les résultats des examens médicaux n’ont pas encore été révélés. « Il est trop tôt pour se prononcer sur la gravité de sa blessure », a déclaré Régis Le Bris à la fin de la rencontre.

Mohamed Bamba absent à l’entraînement

Mohamed Bamba n’a pas repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers hier mardi. Sa participation au choc du samedi prochain contre les Gones est incertaine. C’est un coup dur pour le FC Lorient qui se bat pour assurer son maintien en Ligue 1 à la fin de la saison. Les Merlus s’approchent dangereusement de la zone rouge. Lorient pointe à la 13e place au classement avec 25 points au compteur.