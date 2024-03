FC Lorient : Régis Le Bris obtient un renfort de taille avant l’OL

Le groupe du FC Lorient sera au complet pour la réception de l’OL le samedi 9 mars 2024 pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.

Régis Le Bris récupère un attaquant du FC Lorient

Un cadre du FC Lorient fait son retour dans l’équipe du coach Régis Le Bris, à deux jours du choc face à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant ivoirien Mohamed Bamba annoncé incertain pour cette affiche, a repris l’entraînement collectif avec l’équipe ce jeudi 7 mars 2024 et sera donc opérationnel pour la réception des Gones. « Je n’ai pas de raison de penser qu’il ne sera pas à 100 % », a indiqué Régis Le Bris en conférence de presse ce jeudi.

Mohamed Bamba avait été touché à l’épaule lors de la rencontre du dimanche dernier entre le FC Lorient et le Stade Rennais. Il est sorti à la 81e minute de jeu. Il s’est engagé avec les Merlus en janvier dernier. L’attaquant a déjà inscrit six buts en six matchs disputés sous ses nouvelles couleurs.

Régis Le Bris déplore quatre absences

Le technicien lorientais, Régis Le Bris peut compter sur tous ses cadres habituels. Seulement quatre blessés de longue date manqueront cette rencontre. Il s’agit de : Quentin Boisgard, Bonke Innocent, Benjamin Mendy, et Montassar Talbi.

Boisgard et Innocent ont repris les séances individuelles. Benjamin Mendy et Montassar Talbi seront disponibles début avril. Le FC Lorient se bat pour assurer son maintien en Ligue 1 à la fin de la saison. Il retrouve sa forme depuis quelques semaines. Sur les cinq derniers matchs du club en Ligue 1, Régis Le Bris et ses hommes ont remporté 4 victoires et ont connu une défaite. Lorient occupe provisoirement la 13e place au classement avec 25 points.