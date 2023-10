Dans un entretien pour OGC Nice TV, Fabrice Bocquet a livré les objectifs du club. Le directeur général s'appuie sur son identité pour les déterminer.

OGC Nice : Fabrice Bocquet vise l'Europe en fin de saison

Auteur d'un très bon début de saison, l'OGC Nice intrigue les spécialistes du football. Mais pas que. Les plus fidèles supporters veulent également connaître la recette de ce succès, qui mène le club à la deuxième place de la Ligue 1 après 8 journées. C'est pourquoi Constantin Djivas, qui commente les rencontres du Gym pour sa chaîne officielle, est parti à la rencontre de Fabrice Bocquet. Soit le directeur général de l'OGC Nice.

En poste depuis septembre 2022, le dirigeant de 39 ans n'avait pas encore pris la parole en public. Doté d'une première expérience de directeur général au FC Lorient entre 2015 et 2020, c'est avec plus de confiance qu'il a donné sa vision du projet niçois. Et notamment son objectif principal sur le plan sportif : finir dans le top 6 de la Ligue 1. « Notre objectif, c'est d'être un club qui évolue de façon régulière dans les compétitions européennes. Si on peut faire mieux, on ne se gênera pas. Mais ce que l'on veut, c'est avoir un discours qui fasse preuve d'authenticité dans cette dimension-là. On n'est pas ici pour surpromettre [...] » a-t-il expliqué dans un podcast disponible sur la chaîne YouTube de l'OGC Nice.

Fabrice Bocquet veut un stade qui rassemble davantage

Si l'on doit résumer la vision de Fabrice Bocquet, celui-ci se base essentiellement sur l'identité de l'OGC Nice. Pour lui, c'est important que les supporters s'y retrouvent dans les objectifs fixés par le club. Certains sujets sont intimement liés, comme le centre de formation mais aussi le stade, l'Allianz Riviera.

Face à Constantin Djivas, le directeur général du Gym a vendu la mèche : il réfléchit à des solutions pour rassembler davantage. « On a un très beau stade, mais je trouve que c'est un stade où l'on ne sent pas suffisamment l'identité du Gym. [...] Améliorer les sièges ? Peut-être que c'est un autre espace qu'il faut qu'on retravaille. On souhaite pouvoir être capable de prioriser notre investissement au niveau de notre stade » a-t-il livré. Voilà une prise de parole qui rassure les fans, avant la reprise de la Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille.