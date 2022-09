OGC Nice Mercato : Une importante signature officialisée au Gym

Publié par Ange A. le 23 septembre 2022 à 08:56





Alors qu’un départ de Lucien Favre de l’ OGC Nice est dans les tuyaux, le Gym a officialisé une nouvelle arrivée dans son staff.

OGC Nice Mercato : Une importante arrivée annoncée à l’OGCN

Au vu de son mauvais début de saison, du changement est attendu à l’ OGC Nice. Dans ce sens, les lignes commencent à bouger au Gym. L’OGCN a ainsi annoncé l’arrivée de son nouveau directeur général. Dans un communiqué, Nice a confirmé la nomination de Fabrice Bocquet à ce poste. Âgé de 39 ans, le nouveau responsable niçois a déjà occupé un poste similaire au FC Lorient de 2015 à 2020. Il va entrer en fonction au mois de novembre après s’est libéré de son employeur actuel. En attendant, Fabrice Bocquet n’a pas caché son enthousiasme de rejoindre la direction des Aiglons. « Je remercie Jean-Pierre Rivère, Dave Brailsford et les propriétaires de l’OGC Nice pour leur confiance. J’ai hâte de découvrir et de travailler avec les équipes du club et le territoire afin d’écrire ensemble un nouveau beau chapitre de l’histoire des Aiglons », a indiqué le nouveau responsable azuréen.

Une signature avant Scott Parker ?

Après l’arrivée d’un nouveau directeur général, un nouvel entraîneur devrait débarquer à l’ OGC Nice. Au vu des résultats du club en ce début de saison, Lucien Favre n’aurait plus la pleine confiance de sa direction. L’OGCN n’est que 13e au classement après 8 journées de Ligue 1. Les Aiglons restent sur deux nuls lors de leurs premières sorties en Ligue Europa Conférence et sont avant-derniers de leur groupe. RMC Sport indiquait que le départ de Favre était d’autant plausible que son autorité aurait été remise en question au sein du vestiaire. Une indemnité estimée à 3 millions d’euros attendrait le technicien suisse en cas de limogeage.

La direction de l’OGCN serait sur une nouvelle piste pour assurer la succession de Lucien Favre. Scott Parker est annoncé dans le viseur du club azuréen. Le technicien anglais est libre depuis son limogeage de Bournemouth en début de saison. Mauricio Pochettino était également pisté. Mais l’ancien coach du PSG attendrait un meilleur challenge que celui proposé par le Gym.