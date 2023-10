Marco Verratti a récemment expliqué qu’il a quitté le PSG parce que le nouveau coach Luis Enrique voulait du changement. Pierre Ménès a commenté ses propos.

Marco Verratti : « Parfois il y a des changements et c'est bien aussi »

Dans une interview accordée au journal L’Équipe la semaine dernière, Marco Verratti est revenu sur les coulisses de son départ du Paris Saint-Germain cet été. Le nouveau milieu de terrain d'Al-Arabi a expliqué que Luis Enrique, qui a remplacé Christophe Galtier, lui a signifié qu'il ne comptait pas sur lui. Pour l’international italien de 30 ans, son départ n’a donc rien à avoir avec son hygiène de vie.

« À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach, il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C'est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG. Je n'y ai pas vu une décision personnelle. Je pense que Luis Enrique avait besoin d'autres joueurs. Je n'ai rien contre lui, on a eu de très bonnes relations. Je m'entraînais tous les jours au maximum, il ne peut rien dire de mal sur moi. Parfois il y a des changements et c'est bien aussi », a déclaré l’ancien partenaire de Kylian Mbappé. Pour Pierre Ménès, le Petit Hibou ne dit pas totalement vrai concernant les raisons qui ont conduit à son départ après onze années sous les couleurs Rouge et Bleu.

Ménès : « Verratti met ça sur le dos du changement, c'est son droit »

Dans son traditionnel "Face à Pierrot" diffusée sur sa chaîne YouTube « Pierrot Le Foot », Pierre Ménès a été interrogé sur les raisons évoquées par Marco Verratti pour justifier son départ du Paris SG pour le Qatar. Et tout logiquement, l’ancien consultant de Canal+, qui a souvent pointé l’hygiène de vie du compatriote de Paulo Maldini.

« Il est évident que Verratti n'allait pas dire qu'il n'était pas suffisamment professionnel au goût de Luis Enrique. Il met ça sur le dos du changement, c'est son droit. Sur le dernier match au Qatar, Verratti n'était pas titulaire. S'il se met, dans les semaines à venir, à rayonner sur le championnat du Qatar, on se posera des questions, mais pour le moment, ce n'est pas le cas », a indiqué le journaliste sportif.