Mis sur la touche la saison dernière par Paulo Fonseca, Yusuf Yazici a retrouvé du temps de jeu, et a déclaré sa flamme au LOSC cette semaine.

LOSC : La résurrection de Yusuf Yazici

Il était sur le point de quitter le LOSC il y a encore quelques mois. Prêté à deux reprises par ses dirigeants sur les deux dernières saisons, Yusuf Yazici a vécu une période plus que difficile. Après un exercice 2020-2021 réussi dans le Nord de la France avec 32 matchs de championnat disputés, la situation s'est inversée, et le milieu turc est quasiment devenu un indésirable aux yeux de ses dirigeants.

Mais en ce début de saison, Yusuf Yazici a réussi à rebattre les cartes. Au total, le milieu de 26 ans est apparu à 8 reprises pour un total de 2 buts inscrits toutes compétitions confondues. Souvent titularisé, il répond également aux attentes de Paulo Fonseca lorsqu'il entre en jeu en cours de match, et commence à redevenir un élément essentiel de l'effectif lillois.

"J’aime la ville, l’équipe, les gens. Je suis très heureux à Lille"

En cette période de trêve internationale, Yusuf Yazici est resté dans le Nord de la France. Le milieu turc en a profité pour livrer une interview aux médias du club, et a réitéré son amour pour le LOSC malgré les dernières saisons délicates qu'il a passé. "Je suis encore jeune, mais en même temps, je suis l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe, c’est étrange. J’ai eu et j’ai toujours la chance d’évoluer avec de nombreux joueurs de qualité ici. J’ai beaucoup appris d’eux. Nous avons noué de bonnes amitiés. J’aime la ville, l’équipe, les gens. Je suis très heureux à Lille." Des mots forts de la part d'un joueur qui semble avoir définitivement remonté la pente.