Rapatrié lors du dernier mercato estival contre un chèque de 6 millions d’euros en provenance du PSV Eindhoven, Xavi Simons pourrait rapporter gros au PSG.

Mercato PSG : Xavi Simons vendu l’été prochain ?

Prêté jusqu'à la fin de la saison, Xavi Simons illumine déjà le jeu du RB Leipzig et donne raison au Paris Saint-Germain d’activer sa clause de rapatriement de 6 millions d’euros pour l’arracher au PSV Eindhoven lors du marché des transferts l'été dernier. S’il ne parvient pas à l’intégrer à l’effectif de Luis Enrique, le club de la capitale espère profiter de la forme actuelle du milieu offensif de 20 ans pour le vendre contre un très gros chèque. Ce mardi, le journaliste Abdellah Boulma a révélé que la valeur du jeune international néerlandais a explosé et atteint désormais les 60 millions d’euros.

« Aujourd’hui lorsque l’on pose la question au club, on nous répond que tout est ouvert, toutes les options sont ouvertes. Soit on le vend, on valorise l’actif. Aujourd’hui, on est vers 50-60M€, soit il continue en prêt du côté de RB Leipzig, soit il revient », explique le journaliste sportif, qui ajoute que les dirigeants parisiens ont tenté cet été de placer Xavi Simons dans un grand club pour le jackpot. « On nous a balancé un certain nombre d’éléments de langage en nous expliquant que si Kylian Mbappé s’en va, il faut que Neymar s’en aille et valorisé l’actif Xavi Simons », indique Abdellah Boulma. De son côté, l’ancien protégé de Neymar aimerait bien s’imposer sous les couleurs parisiennes, mais à une seule condition.

Xavi Simons veut une place de titulaire au Paris SG

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Xavi Simons ambitionne de s’imposer au Paris Saint-Germain, mais réclame pour cela une place de titulaire au sein de l’effectif de Luis Enrique. Une chose que le club de la capitale ne peut pas lui garantir en ce moment avec les nombreux joueurs du même profil dont disposent les Rouge et Bleu.

« Mais s’il revient, où il va jouer ? Asensio est là, Kang-In Lee va revenir, il y a Kolo Muani, Mbappé. Il y a beaucoup trop d’interrogations à l’heure où on se parle. On est dans le flou. Son avenir sera discuté dans les prochains mois. Pour l’instant, il n’y a aucune discussion avec Leipzig. Mais il aime le club ce gamin, ce qu’il demande c’est juste d’être titulaire et de ne pas rester sur le banc », a précisé Abdellah Boulma sur les antennes de France Bleu. Luis Campos et les décideurs du PSG auront donc une importante décision à prendre dans ce dossier au terme de l’exercice en cours.