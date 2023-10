Après avoir déniché Marco Verratti en Serie B il y a onze ans, le PSG est encore retourné en Italie dans sa quête d’un nouveau milieu de terrain créateur.

Mercato PSG : Un joueur de 15 ans dans le viseur du Paris SG

Reconnu comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents au monde, Luis Campos veut laisser ses empreintes au Paris Saint-Germain. Après un mercato estival marqué par le recrutement de plusieurs joueurs à fort potentiel, notamment Cher Ndour (19 ans), Manuel Ugarte (22 ans), Kang-In Lee (22 ans), Bradley Barcola (21 ans), Gonçalo Ramos (22 ans) et Arnau Tenas (22 ans), le conseiller football du club de la capitale française continue d’explorer le marché des jeunes talents. Selon la presse italienne, le très prometteur Samuele Inacio serait ainsi dans le viseur du Paris SG.

Âgé de seulement 15 ans, le jeune milieu offensif est promu à un bel avenir. Il est d’ailleurs en train de se faire un nom sous les couleurs de l’Atalanta Bergame, son club formateur. Fils d’un ancien footballeur, Pia Inacio, qui a évolué notamment à l’Atalanta Bergame et à Naples, Samuele Inacio possède la double nationalité italienne et brésilienne. D'après les renseignements obtenus par Tutto Mercato Web, le PSG pourrait rapidement passer à l’action pour recruter le jeune compatriote de Gianluigi Donnarumma afin de damer le pion à la concurrence, qui s’annonce rude dans ce dossier.

Le Borussia Dortmund se dresse sur la voie du PSG pour Samuele Inacio

Malgré son jeune âge, Samuele Inacio possède d’ores et déjà l'étoffe d'un futur grand et cela n’a pas échappé aux recruteurs de plusieurs grands clubs européens. Outre le Paris Saint-Germain, d’autres formations prestigieuses comme le Borussia Dortmund et des clubs de Premier League auraient également montré un vif intérêt pour ce jeune talent italien. Cependant, le transfert de Samuele Inacio pourrait s’avérer compliqué, car il est encore sous contrat avec l’Atalanta Bergame. Mais du côté du côté du PSG, les dirigeants sont confiants et espèrent refaire le même coup que pour Xavi Simons, arrivé au club à l'âge de 16 ans seulement.