Élément fort du Stade Rennais lors des dernières saisons, Flavien Tait a quitté le SRFC cet été. Ce dernier en a dit plus sur son départ.

Stade Rennais : Flavien Tait ne s'attendait pas à partir

Apprécié par Bruno Genesio et les supporters du Stade Rennais, Flavien Tait se plaisait bien en Bretagne. Arrivé en juillet 2019 en provenance du SCO d'Angers, le milieu breton est monté en puissance au fil des saisons et restait sur 38 matchs disputés, toutes compétitions confondues, l'an dernier avec le SRFC.

Malgré le recrutement ambitieux effectué par Florian Maurice l'été dernier au milieu de terrain, Flavien Tait ne pensait pas que son aventure avec les Rouge et Noir toucherait à sa fin. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le joueur de 30 ans est revenu sur son été délicat. "Le mercato s’active souvent au dernier moment, c’est ce qu’il s’est passé pour moi. Malheureusement, on arrivait à la fin d’un cycle, de nouveaux joueurs sont arrivés et je savais que ça allait être compliqué pour moi au niveau du temps de jeu. C’est pour cela que j’ai pris la décision de partir. "

Bruno Genesio l'avait prévenu

Dans la suite de son entretien, Flavien Tait a indiqué que sa mise à l'écart sur les quatre premières journées de championnat était prévue. Bruno Genesio lui en avait parlé quelques jours avant, selon ses dires. "Oui, il m’avait dit que j’aurais sûrement moins de temps de jeu par rapport au recrutement. Il pensait qu’on arrivait à la fin d’un cycle. Cela s’est fait naturellement, je l’ai compris tout de suite." Actuellement à Samsunspor en Turquie, Flavien Tait a disputé quatre rencontres jusqu'à présent, et a délivré une passe décisive.