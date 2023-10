Ancien joueur de l’ASSE et aussi de Laval, Frédéric Mendy a livré son avis sur le match entre les deux clubs, mais aussi sur les chances des Verts de retrouver la Ligue 1 et sur le mercato d'hiver.

Frédéric Mendy prédit une victoire de l'ASSE à Laval

À la faveur du match qui oppose l’ASSE au Stade Lavallois, lundi (20h45), Evect a interrogé Frédéric Mendy (41 ans). Ayant défendu les couleurs des deux clubs, il est resté très attaché à Saint-Etienne où il a fait ses débuts, en provenance du Sénégal en 1998, jusqu’en 2006. De ce fait, il penche plutôt pour les Verts, lors de la confrontation en clôture de la 11e journée de Ligue 2. « J’ai connu ces deux clubs, mais l’ASSE c’est mon club de cœur. Je suis arrivé à Saint-Etienne jeune, j’ai grandi avec ce club dans lequel j’ai connu des moments difficiles et aussi des très bons moments. Laval je n’y suis resté qu’un an (2010-2011) », a -t-il indiqué, tout en se prêtant au jeu de pronostic : « je dirais une victoire de Saint-Étienne par 2 buts à 0 ».

L'ancien Vert est optimiste pour la montée de Saint-Etienne

De l'avis de Frédéric Mendy, cette année sera la bonne pour l’équipe de Laurent Batlles. Il est certain qu’elle va retrouver l’élite à issue de l’exercice 2023-2024. « Oui, je crois à la montée. On a de très bons joueurs et il y a le public ici. Chaque fois qu’on joue […], les supporters sont là. Ils croient en l’équipe, c’est déjà très bien. Je pense qu’ils vont aller jusqu’au bout, parce que les supporters sont là et ne vont pas lâcher ce club qu’ils aiment. Cette année, ils vont aller la chercher, je pense », a-t-il déclaré.

Mercato : L'ASSE doit se renforcer dans les couloirs selon Frédéric Mendy

L’ancien ailier stéphanois a également évoqué le prochain mercato de l’ASSE. Il est d’accord pour des ajustements pendant la fenêtre hivernale. « Je dirais oui sur les postes de couloirs, les excentrés. Il faut foutre le feu sur les côtés ! Il faut des débordements, des centres. Devant, Ibrahim Sissoko pèse, mais n’a pas la vitesse. Un joueur comme Ibrahima Wadji est puissant et apporte de la vitesse, c’est ce qu’il nous manque : de la vitesse », a-t-il noté. Pour rappel, Frédéric Mendy, avait connu la montée avec Saint-Etienne en 2004.