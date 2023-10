Alors que Rayan Cherki est en difficulté à l'OL, son entraîneur Fabio Grosso en a remis une couche sur son joueur.

OL : Rayan Cherki va devoir élever son niveau à Lyon

Rayan Cherki a marché sur l'eau ces derniers jours en Équipe de France. Mardi soir, le milieu offensif de l'OL s'est offert un doublé, et a grandement contribué à l'incroyable victoire des Bleuets face à Chypre 9-0. Désormais, le moment est venu de revenir à Lyon, dans une ambiance bien différente.

Depuis l'arrivée de Fabio Grosso, la pépite lyonnaise n'a plus le même temps de jeu que lorsque Laurent Blanc était l'entraîneur du club. Lors de la dernière rencontre avant la trêve internationale face à Lorient au Groupama Stadium, Rayan Cherki est entré à la 88e minute. Son coach ne semble pas vraiment compter sur lui, et les dernières déclarations de ce dernier ne devrait pas arranger les relations entre les deux hommes.

Fabio Grosso adresse un nouveau tacle à Cherki

Dans une interview accordée au journal Le Progrès, Fabio Grosso est revenu sur les différentes performances de ses joueurs durant la trêve internationale. S'il est plutôt satisfait, il n'a pas manqué d'adresser un nouveau petit taquet à Rayan Cherki. "Je connais bien les qualités de mes joueurs. Pour certains, il suffit de 10 ou 15 secondes pour savoir. Mais il y a la petite différence entre avoir ces qualités pour jouer au ballon, et avoir ces qualités pour devenir un footballeur de haut niveau. Cela semble une petite différence, mais elle est grande, si on parle de Rayan Cherki, qui a des qualités incroyables. Mais il doit les utiliser avec ses coéquipiers pour être décisif avec notre équipe." Pas certain que son milieu offensif apprécie grandement ces déclarations.