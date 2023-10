Auteur d’un mercato estival particulièrement animé avec onze recrues, le PSG aurait pu mettre la main sur une sensation africaine au milieu de terrain.

Mercato PSG : Mohammed Kudus aurait pu signer à Paris

Durant le mercato estival passé, Mohammed Kudus avait été longuement lié au Paris Saint-Germain. Révélation ghanéenne de la Coupe du monde au Qatar, Mohammed Kudus, après une brillante saison sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, souhaitait changer d’air et rejoindre les rangs d’un club plus huppé, notamment le PSG. Au micro de RMC Sport, la représentante du milieu de terrain de 23 ans a avoué avoir proposé les services de son poulain à Luis Campos en début d’été. Mais l’influence de Jorge Mendes sur le mercato du club de la capitale n’a pas rendu le deal possible.

Au grand dam du joueur et de son agente. « Pendant tout le mercato, je suis harcelée de tweets qui me disent « il faut le proposer à Paris » ou « pourquoi cette con** ne le propose pas à Paris » et « qu’est-ce qu’on attend pour qu’il vienne à Paris. » En fait, j’ai laissé couler, j’ai attendu. Et une fois que l’on a signé ailleurs, je pouvais bien dire les choses », a déclaré Jennifer Mendelewitsch avant d’ajouter : « il voulait partir, il n’y avait pas 50.000 clubs qui avaient besoin d’un milieu et qui pouvaient se l’offrir. Forcément, on l’a proposé son profil au PSG. »

Jennifer Mendelewitsch regrette pour le Paris SG

Mohammed Kudus s’est finalement engagé en faveur de West Ham jusqu’en juin 2028 contre un chèque de 43 millions d’euros, mais l’ancien milieu offensif de l’Ajax Amsterdam aurait également pu poser ses valises au Paris SG ou encore à Chelsea. Concernant le PSG, Jennifer Mendelewitsch explique qu’il n’y a « qu’à regarder les recrues et vous en faites les déductions de grands garçons sur la relation avec Jorge Mendes. La réponse est déjà dans la question. Mais c’est dommage parce que je pense que Mohamed Kudus aurait été un profil adapté. »

Concernant le célèbre agent portugais, la représentante de Mohammed Kudus ne cache pas qu’elle ne l’apprécie pas vraiment. « Si j’ai envie de le rencontrer ? Non, enfin je ne sais pas. S’il a envie qu’on se rencontre on peut boire un café (rires), mais je n’ai pas spécialement envie de le rencontrer. J’ai d’autres personnes sur ma liste à rencontrer avant Jorge Mendes », indique-t-elle.