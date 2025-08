Mercato PSG : Campos vise le jackpot pour cette pépite !

Un cador de Premier League fait des yeux doux à un crack du PSG. Le joueur ne partira pas à moins d’un chèque conséquent.

Mercato : le PSG met la barre très haut pour un crack

Le PSG pourrait acter certains départs avant la fin du mercato estival. Certains joueurs en manque de temps de jeu à cause de la forte concurrence, cherchent de nouveaux clubs pour s’imposer. Gonçalo Ramos, encore lié au PSG jusqu’en 2028, pourrait quitter Paris cet été. Le Portugais est sur la short-list d’un cador de Premier League.

Serial buteur à Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos galère au Paris SG et se contente d’un rôle de remplaçant. Une situation qui provoque l’ire du crack lusitanien. Malgré son faible temps de jeu, il trouve régulièrement le chemin des filets. Newcastle, séduit par son profil, aimerait l’attirer avant la fin du mercato. Mais le club parisien ne compte pas le brader.

Même si Luis Enrique le considère comme un remplaçant, le PSG souhaite garder l’attaquant portugais. D’après Give Me Sport, Newcastle pousse pour conclure le transfert d’ici le 1er septembre 2025. Paris, cependant, ne vendra qu’en cas d’offre alléchante. Pas de négociation sans une proposition XXL. Nasser Al-Khelaïfi et sa direction attendent plus de 50 millions d’euros pour discuter avec un prétendant. Reste à voir si Newcastle osera franchir cette ligne.