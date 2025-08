Mercato : L’OM veut résilier le contrat de ce joueur !

La direction de l’OM s’active pour mettre fin au contrat d’un joueur et lui permettre de trouver un nouveau club. Tout est sur le point d’être bouclé entre les deux camps.

Mercato OM : Un gardien de but va partir cet été

Le divorce se précise entre l’OM et un joueur. Un gardien de but est poussé vers la sortie en raison de la forte concurrence. Selon les indiscrétions, Simon Ngapandouetnbu va quitter l’OM. Le club phocéen a décidé de résilier son contrat. Formé à Marseille, le gardien camerounais avait signé pro à 16 ans. On croyait qu’il allait s’imposer dans les cages à Marseille, mais tout a basculé.

La présence de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange constitue un blocage pour son épanouissement à Marseille sous la houlette de Roberto De Zerbi. Il a donc été envoyé en prêt à Nîmes, en National la saison dernière. Là-bas, il a disputé 26 matchs. De retour à Marseille, Simon Ngapandouetnbu n’entre pas dans les plans du club phocéen et devra chercher une nouvelle destination.

D’après L’Equipe, la rupture de contrat est imminente. Déjà, Montpellier suit le dossier de près. Le club héraultais pourrait lui offrir une nouvelle chance. Rien n’est encore acté. Le dossier pourrait s’accélérer après la résiliation de son bail.