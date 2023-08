Un temps annoncé du côté du PSG, Mohammed Kudus s'est finalement dirigé du côté de la Premier League, où il vient de s'engager avec West Ham.

Mercato PSG : L'agent de Mohammed Kudus tacle le Paris Saint-Germain

À seulement 23 ans, Mohammed Kudus est l'un des plus gros espoirs du football ghanéen, et a montré de très belles choses avec l'Ajax Amsterdam depuis son arrivée en 2020, en provenance du Danemark. Ainsi, le jeune milieu offensif a agité le marché des transferts, et a notamment été évoqué à plusieurs reprises du côté du PSG, qui n'a finalement pas bouclé la venue du joueur, qui va donc découvrir la Premier League cette saison, sous les couleurs du club londonien de West Ham.

Sur Twitter, l'agent du joueur, Jennifer Mendelewitsch, est revenue sur les négociations avec le PSG pour Mohammed Kudus, et en a profité pour glisser un tacle à la direction parisienne. En réponse à un fan du Paris Saint-Germain qui proposait l'arrivée du Ghanéen à Paris, elle répond : "C’est pas faute d’avoir proposé... visiblement avoir les mêmes initiales que l’agent maison ça n’a pas suffi..." Une référence à Jorge Mendes, qui est très influent au sein du club de la capitale, ce qui a déjà été critiqué à plusieurs reprises ces derniers mois.

Mohammed Kudus rejoint finalement West Ham

Le PSG, qui a préféré se concentrer sur d'autres pistes, passe donc à côté de Mohammed Kudus, qui semblait pourtant être une piste séduisante pour le board parisien. Finalement, le joueur s'est engagé ce dimanche avec West Ham jusqu'en 2028. Un transfert qui a rapporté environ 43 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam, qui perd l'une de ses grosses pépites offensives.

Ce tweet de la part de Jennifer Mendelewitsch, agent réputée en Europe, pourrait bien créer une polémique au sein du PSG, où l'influence des agents, et notamment de Jorge Mendes, fait déjà débat, lui qui est également l'agent de Manuel Ugarte, Marco Asensio, ou encore Bradley Barcola, également pisté par le Paris Saint-Germain.