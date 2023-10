Alors que le mercato hivernal sera au centre de toutes les attentions à l'OL, Fabio Grosso a envoyé un message à John Textor.

OL : Lyon toujours en quête de sa première victoire

À deux jours de la réception du Clermont Foot au Groupama Stadium, l'OL continue de travailler pour espérer décrocher son premier succès de la saison dimanche soir. 17e de Ligue 1, les Gones réalisent le pire début d'exercice de leur histoire, et une nouvelle contre-performance pourrait mettre le feu aux poudres avec leurs supporters.

Juste avant la trêve internationale, l'OL semblait tenir sa première victoire face à Lorient grâce à un avantage de deux buts à la pause, mais a fini par craquer en fin de rencontre pour finalement concéder le match nul 3-3. Il faudra donc proposer encore mieux face à Clermont, surtout sur le plan défensif, un domaine où les joueurs ont durement travaillé durant la trêve. L'autre préoccupation à Lyon concerne la faiblesse de l'effectif. Certains supporters attendent déjà avec impatience le mercato hivernal, et à ce propos, Fabio Grosso a envoyé un message à John Textor.

"Le niveau de l'équipe peut augmenter si on élève la concurrence"

Dans un entretien accordé à Le Progrès, Fabio Grosso est revenu sur la qualité de son effectif. Selon lui, avec un peu plus de concurrence, il pourra être nettement amélioré. "Le niveau de l'équipe peut augmenter si on élève la concurrence. On peut avoir des choix en plus et si quelqu'un arrive pour nous amener sa qualité, on l'accueillera à bras ouverts. Mais c'est trop loin, il y a beaucoup de matchs difficiles avant… Au poste de gardien, on en a un de haut niveau. En défense, on a aussi des joueurs importants. S'ils ont des niveaux élevés pour nous faire progresser, on sera content de les avoir, mais je ne sais pas si ce sera le cas." Un bel appel de phare à destination de John Textor en vue du prochain mercato.