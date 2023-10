Toujours à l’affût de jeunes talents, le PSG serait en course pour recruter un défenseur central qui fait sensation au sein de l’effectif du LOSC.

Mercato LOSC : Leny Yoro dans le viseur du PSG

À l’instar de Warren Zaïre-Emery, Leny Yoro flambe aussi sous le maillot du LOSC. Titulaire indiscutable sous les ordres de Paulo Fonseca, le défenseur central de 17 ans est aussi en train de devenir un élément incontournable de l’Équipe de France Espoirs sous les ordres de Thierry Henry. Le coéquipier de Jonathan David connaît une nette progression et attire déjà les convoitises de plusieurs grands clubs européens.

En Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais surveillent sa situation, alors que son contrat expire en juin 2025. À Paris, Luis Campos aimerait récupérer Leny Yoro à moindre coût l’été prochain, lorsqu’il ne lui restera plus que douze mois de contrat. D’après les informations du média turc Fanatik, outre les deux clubs de Ligue 1, le Real Madrid, Arsenal, Tottenham et Manchester United seraient aussi intéressés par le profil de Leny Yoro. Pour autant, le LOSC ne semble pas particulièrement pressé de se séparer de son joyau français.

Le LOSC veut prolonger Leny Yoro

Déjà annoncé sur les traces de Leny Yoro l’été dernier, le Paris Saint-Germain n’était finalement pas passé à l’action, vu le nombre de joueurs à son poste au sein de l’effectif des Rouge et Bleu. Et alors que Luis Campos et les dirigeants attendent le prochain mercato estival pour revenir à la charge dans ce dossier, le journal espagnol Sport assure que la direction du LOSC travaille en coulisses sur la prolongation de son jeune défenseur.

Un renouvellement qui ne devrait pas constituer un blocage pour les clubs intéressés, mais permettrait au club nordiste de négocier un joli chèque lors de son éventuel transfert. Leny Yoro pourrait donc être l'un des dossiers chauds de l'été 2024.