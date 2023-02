LOSC : Leny Yoro entre déjà dans l'histoire des Dogues

Publié par Jules le 08 février 2023 à 18:45

Depuis le début de saison 2022-2023, Leny Yoro s'est fait une place au sein de l'effectif du LOSC, alors que le jeune défenseur a tout juste 17 ans.

Apparu à plusieurs reprises en tout début de saison, Leny Yoro avait été mis sur le banc par Paulo Fonseca, puis sorti du groupe avant la Coupe du monde. Néanmoins, le jeune défenseur central de 17 ans est revenu en force ces dernières semaines et a pu apparaître à plusieurs reprises avec le LOSC lors des derniers matchs des Dogues. Une façon pour le jeune espoir du centre de formation de se montrer au plus haut niveau.

Le jeune défenseur lillois a participé à 4 des 5 derniers matchs du LOSC, que ce soit en tant que défenseur central, son poste naturel, ou un peu plus haut, comme milieu défensif. Un regain de temps de jeu qui semble convenir à tout le monde puisque le solide défenseur d'1 mètre 90 réalise de bonnes performances avec les Dogues, ce qui pourrait amener le coach lillois à lui faire de plus en plus confiance lors des prochains mois.

LOSC : Leny Yoro rejoint un cercle très fermé à Lille

Grâce à ses dernières titularisations, Leny Yoro a réussi à rejoindre un cercle très fermé de joueurs du LOSC. En effet, le jeune défenseur lillois a atteint récemment les 500 minutes de jeu avec le maillot lillois alors qu'il a seulement 17 ans et 3 mois. Cela fait de lui le deuxième plus jeune joueur à atteindre ce total, et l'un des 4 joueurs ayant réussi à atteindre ce total avant leur majorité.

Le record est toujours tenu par Oumar Dieng, qui avait réussi à atteindre 500 minutes en 1989 alors qu'il n'avait que 17 ans et 1 mois. Joel Henry et Eden Hazard complète ce cercle très fermé dans lequel vient de rentrer Leny Yoro avec le LOSC. Tandis que José Fonte se fait de plus en plus âgé, le jeune défenseur pourrait prendre encore plus d'importance dans les prochaines années à Lille.