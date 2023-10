L’équipe de l’ASSE est presque au complet pour le déplacement à Laval. Les internationaux sont de retour après la trêve internationale.

ASSE : Les internationaux de retour à l'entrainement

L’ASSE se déplace au stade Francis-Le Basser pour y affronter le Stade Lavallois, lundi (20h45), en clôture de la 11e journée du championnat. Laurent Batlles et son équipe ont profité des deux semaines de trêve internationale pour bien se préparer, en vue de la confrontation avec le leader de la Ligue 2. Quatre internationaux, absents pendant cette période, sont rentrés. Benjamin Bouchouari et Aïmen Moueffek ont été les premiers à revenir à Saint-Etienne, mercredi. Ils étaient en sélection U23 du Maroc. Ils ont été suivis, jeudi, par Dylan Batubinsika, sélectionné avec la RD Congo, et Karim Cissé avec la Guinée.

L’entraineur de l’ASSE peut également compter sur Ibrahima Wadji. Blessé à la cheville depuis la 2e journée de la saison (en aout). Il a fait son retour mardi après-midi à la séance d'entrainement collective. L’avant-centre sénégalais postule une place de titulaire face aux Lavallois. Laurent Batlles a donc maintenant presque tous ses joueurs à disposition, pour les dernières séances de préparation du match contre le Stade Lavallois.

Bouchouari suspendu, Stéphane Diarra encore l’écart du groupe

Benjamin Bouchouari est certes rentré du Maroc et a retrouvé ses coéquipiers à l’Etrat, mais il n’est pas concerné par le match capital contre les Tangos. Et pour cause, il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. En plus du milieu de terrain marocain, Stéphane Diarra devrait être absent en Mayenne. De retour de blessure (adducteurs), il ne semble pas encore bien rétabli pour rejouer. D’après les informations d’Evect, l’ailier ivoirien « a simplement couru individuellement, à allure lente, sous supervision du staff médical, ce matin ».