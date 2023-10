Alors que l'OL est dans une situation très perilleuse au classement, John Textor a reçu un gros coup de pression.

OL : La Métropole met un coup de pression à John Textor

Rien ne s'arrange pour le propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Alors que son club est à la peine en ce début de saison, John Textor est toujours surveillé de près par la DNCG. Et maintenant, c'est au tour de la Métropole de Lyon de mettre un gros coup de pression à l'investisseur américain. Son président, Bruno Bernard, s'est exprimé sur les agissements de John Textor, et n'a pas caché son inquiétude.

"Je suis plus qu’inquiet de la situation de l’OL. Nous sommes dans une situation sportive catastrophique, avec de vrais risques de descendre en deuxième division. De plus, le nouveau propriétaire de l’OL a une politique illisible !" Pour rappel, l'Olympique Lyonnais est 17e de Ligue 1, et la tension ne cesse de grandir dans le Rhône.

Victoire impérative face à Clermont

Dimanche soir au Groupama Stadium, l'OL retrouve le championnat après deux semaines de trêve internationale. Toujours sans la moindre victoire depuis le début de la saison, les Gones ne peuvent plus se permettre d'enchaîner les contre-performances.

Arrivé depuis trois matchs sur le banc rhodanien, Fabio Grosso n'a toujours pas réussi à mettre son jeu en place, et les prestations de son équipe sont assez inquiétantes. Reste à savoir si les Lyonnais seront capables de proposer mieux dès dimanche soir pour prendre les trois points de la victoire et essayer de se rassurer un peu en cette période délicate.