Nommé en septembre passé à la place de Laurent Blanc, Fabio Grosso, qui dispose d’un contrat jusqu’en juin prochain, ne se voit pas faire de vieux os à l’OL.

Fabio Grosso : « Avoir un long contrat, ce n’est que pour l’argent »

S’il attend toujours sa première victoire sur le banc de l’Olympique Lyonnais, son ancien club où il est retourné cette saison en tant qu’entraîneur, Fabio Grosso a déjà une idée bien claire de ce qu’il veut pour son avenir. Profitant d’une interview accordée au journal Le Progrès, le technicien italien a ouvertement affiché son souhait de ne pas s’inscrire dans la durée.

« Avoir un long contrat, ce n’est que pour l’argent si tu te fais virer. À Frosinone, je n’ai jamais regardé ça. Bien sûr, l’argent compte, car on sue chaque jour. Mais nous sommes des privilégiés en faisant ce qu’on aime faire et ça n’a jamais été mon moteur », a déclaré Fabio Grosso, qui pourrait donc décider de partir au terme de la saison. Surtout que les relations sont fraîches avec son président John Textor.

Fabio Grosso confirme des désaccords avec John Textor !

Le nouvel homme fort de l’Olympique Lyonnais regrette-t-il déjà son choix porté sur Fabio Grosso pour remplacer Laurent Blanc ? En tout cas, l’entraîneur italien a annoncé dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès qu'il n'était pas toujours d’accord avec John Textor sur la direction à suivre. Une situation qui a conduit à de petites tensions au sujet de la gestion de l'équipe.

« Pour être honnête avec tout le monde, il faut faire les choses telles qu’on les ressent, mais ici à Lyon, on ne m’a rien imposé, ni dans les discours. Bien sûr, tu dois avoir des relations avec tes supérieurs. Beaucoup travaillent ensemble, d’autres se placent au-dessus et demandent “pourquoi ci, pourquoi ça”. Quand tu fais tes choix clairs, comme avec tes joueurs, et avec loyauté, tu n’as pas de problème à en parler. En étant là au quotidien, tu as la mesure juste alors que quelqu’un qui n’est présent que ponctuellement ne l’a pas, donc parfois, on ne peut pas être d’accord », a confié Fabio Grosso. Reste donc à savoir quelle décision va être prise par les deux parties à la fin de la saison.