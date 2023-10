Alors que le Stade Rennais se déplace à Lorient dimanche, Bruno Genesio a annoncé un forfait et deux incertitudes au SRFC.

Stade Rennais : Matic forfait, Theate incertain face au FC Lorient

Le Stade Rennais ne sera pas au complet dimanche à Lorient. Nemanja Matic est suspendu pour cette rencontre, et Arthur Theate n'est pas certain de tenir sa place. En conférence de presse, son entraîneur Bruno Genesio a annoncé qu'il avait ressenti une douleur au mollet depuis son retour de sélection. "Il est rentré de la sélection avec une douleur au mollet. Une décision sera prise au tout dernier moment."

Les Rouge et Noir seront donc légèrement diminués face aux Merlus, dans un match qui s'annonce tout sauf simple. La saison dernière, le Stade Rennais s'était incliné à deux reprises, d'abord dès la 1ère journée de Ligue 1 au Roazhon Park (1-0), puis lors du match retour au Moustoir en début d'année (2-1).

Martin Terrier pas certain d'être du voyage

Martin Terrier pourrait lui aussi manquer la rencontre à Lorient. Si l'attaquant rennais ne ressent absolument aucune douleur depuis son retour de blessure, le staff veut se montrer prudent, et Bruno Genesio a émis la possibilité de le faire jouer avec la réserve ce week-end. "C’était bien d’avoir cette trêve pour continuer son processus de remise en forme. Je le trouve de mieux en mieux. On décidera pour ce week-end ce qui est le mieux pour lui : est-ce que c’est d’être dans le groupe avec nous, est-ce que c’est de jouer avec la réserve ? On prendra cette décision avec lui. En tout cas, il est très bien." La décision devrait donc intervenir dans les prochaines heures.