Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Achraf Hakimi pourrait quitter les rangs du PSG pour rejoindre la Premier League. Explications.

Mercato PSG : Achraf Hakimi, le renfort idéal pour Arsenal

Après une saison 2022-2023 très compliquée, Achraf Hakimi renait de ses cendres au Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique. Depuis l’avènement du technicien espagnol, l’arrière droit de 24 ans a désormais une certaine liberté dans le jeu, parfait pour son style. L’international marocain brille et est redevenu dans l’esprit de tout le monde, le meilleur latéral droit de la planète. Et forcément, cela crée des convoitises de part et d’autre. Lors d’une sortie à Lord Ping, William Gallas a ainsi indiqué que le profil du défenseur parisien ne correspond pas au projet des Rouge et Bleu, mais plutôt à celui d’Arsenal en Premier League.

« S’il y a un joueur qui conviendrait à Arsenal, c’est Achraf Hakimi. Voilà à quoi ressemble un arrière droit moderne ! Hakimi peut marquer des buts, il est très bien positionné et il est aussi bon dans les centres. Il sent quand il doit attaquer et quand il doit défendre. C’est naturel pour lui, et Ben White a un style différent. Hakimi serait cher, mais il faut payer pour ce genre de qualité. C’est normal », a expliqué l’ancien international français, qui a défendu les couleurs des Gunners de 2006 à 2010. Pour autant, déloger Hakimi du PSG ne sera pas une mince affaire.

Nasser Al-Khelaïfi n’a pas l’intention de vendre Hakimi

Recruté à l’été 2021 contre un chèque de 70 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur formé au Real Madrid n’est pas sur le départ et Nasser Al-Khelaïfi ne souhaiterait même pas en entendre parler. Très proche du partenaire de Kylian Mbappé, le président du PSG aurait une totale confiance en lui et ne souhaiterait pas le voir partir de si tôt, à en croire les informations livrées par le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, il y a quelques mois. Outre Arsenal, Manchester City et le Real Madrid auraient également des vues sur le natif de Madrid.