L’aventure de Sergio Rico au PSG est une grosse histoire de pas de chance. Avec le drame qu’il traverse et qui le rend inactif sur le plan sportif, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, se préparerait à lui faire une incroyable faveur.

Mercato PSG : Vers une prolongation du contrat de Sergio Rico

Au PSG, la carrière de Sergio Rico se résume à un poste de remplaçant. Le gardien de but de 30 ans, en 3 saisons, n’a disputé que 15 matchs officiels avec le club de la capitale. À la fin de cette saison, son aventure avec le club de la capitale devait prendre fin, probablement par son transfert vers un club saoudien ou qatarien.

Mais le destin en a décidé autrement au mois de mai lorsqu’en vacances, il s’adonnait à un autre sport qu’il aime beaucoup, l'équitation. C’est justement à dos de cheval qu’est survenu le drame qui aurait pu éteindre la vie du gardien du Paris Saint-Germain. Après plusieurs jours de coma et des ondes positives envoyées en quantité suffisante par les fans parisiens, Sergio Rico est revenu à la vie.

Cette bonne nouvelle s’est suivie quelques jours plus tard par son retour chez lui à la maison d’où il poursuit des soins médicaux d’une certaine lourdeur. Mais le second de Gianluigi Donnarumma pense déjà à un retour en équipe, même s’il sait qu’il lui sera tout de suite très difficile d’envisager la compétition.

Nasser Al-Khelaïfi préparerait une surprise à son gardien

Et sur ce point, il faut croire qu’il n’est pas seul à vouloir son retour dans le jeu. Au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi préparerait déjà l’étape d’après convalescence de son portier. Alors qu’il n’est pas certain pour Sergio Rico de faire son retour au jeu d’ici juin, le mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, L’Equipe nous apprend qu’il pourrait bénéficier d’une prolongation.

En effet, Nasser Al-Khelaïfi, sensible aux drames personnels des membres de la grande « famille PSG », ne compterait pas tourner le dos à son gardien de but. Il penserait à lui offrir un contrat qui, s’il ne peut pas rejouer, lui permettra probablement de se reconvertir au poste d’encadreurs des jeunes portiers de l’équipe et, pourquoi pas, finir adjoint du coach des gardiens du PSG un jour.

Visiblement, l’histoire entre Sergio Rico et le Paris SG pourrait ne pas s’arrêter sur ce grave accident qui aurait pu mal finir pour l'espagnol.