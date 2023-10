À la veille de la réception de Strasbourg, Luis Enrique, le coach du PSG, a mis en garde ses joueurs sur le piège à éviter contre l’équipe de Patrick Vieira.

Luis Enrique : « Le premier match après, tu es plus ou moins motivé »

Samedi, à 17 heures, le Paris Saint-Germain recevra le Racing Club de Strasbourg dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Un match placé sous le signe du retour de sélection pour la plupart des joueurs, à quelques jours d’un choc de Ligue des Champions contre l’AC Milan. Un match qui pourrait être un piège pour Kylian Mbappé et ses partenaires, comme celui perdu contre l'OGC Nice (2-3), juste avant de recevoir le Borussia Dortmund (2-0). Et tout logiquement, Luis Enrique ne veut pas revivre un tel scénario.

« Je l'ai vécu en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. Les joueurs ont une stimulation différente, très puissante et forte quand ils jouent avec leurs sélections. Le premier match après, tu es plus ou moins motivé. Mais quand tu es une grande équipe, tu dois pouvoir jouer même quand tu n’es pas motivé », a lâché Luis Enrique en conférence de presse cet après-midi. Pour le successeur de Christophe Galtier, ce serait une erreur de minimiser le match contre l’équipe alsacienne.

Enrique : « Penser que le match contre Strasbourg sera facile serait une erreur »

Après avoir lâché plusieurs points en championnat, au total 9, Luis Enrique veut que son équipe reste concentrée, peu importe l’adversaire. Troisième du classement, à deux points du leader, l’AS Monaco, le Paris SG devra donc bien aborder le match contre les hommes de Patrick Vieira, qui peinent à lancer leur saison et qui viennent de connaître deux défaites de suite.

« Ce n'est pas une chose aisée, en particulier avec ces breaks où le premier match est un match de championnat et le suivant un match de Champions League, comme là où la stimulation sera forte contre Milan. Penser que le match contre Strasbourg sera facile serait une erreur. C'est un match beaucoup plus difficile que celui contre Milan. Pour Milan, je devrai calmer les joueurs. Alors que samedi, je vais devoir les motiver, les exciter. C'est pourquoi ce match contre Strasbourg implique beaucoup plus de problèmes pour moi, avec un adversaire très jeune, super motivé, coaché par un très bon entraîneur, Patrick Vieira », a expliqué l’ex-coach du FC Barcelone.