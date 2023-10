Laurent Batlles a fait le point sur l’infirmerie de l’ASSE, avant le déplacement à Laval, lundi (20h45). Il confirme deux nouveaux forfaits.

ASSE : Stéphane Diarra et Mahmoud Bentayg indisponibles contre Laval

Après la trêve internationale de deux semaines, l’ASSE renoue avec la Ligue 2 à Laval. Laurent Batlles et son équipe affrontent le Stade Lavallois, leader surprise du championnat, lundi, lors du dernier match de la 11e journée de Ligue 2. L’enjeu de cette rencontre est captal pour l’AS Saint-Etienne, dont l’objectif immédiat est de monter sur le podium. Pour ce faire, elle doit prendre les trois points de la victoire face à un adversaire invaincu sur son stade Francis-Le Basser, cette saison. Les Tangos ont gagné leurs 5 matchs disputés à domicile. Mieux, ils n'ont concédé qu'une défaite en 10 journées disputées.

Face à cette équipe redoutable de Laval, l’ASSE n’est pas au grand complet. En plus de Benjamin Bouchouari (suspendu pour accumulation de cartons jaunes) et Boubacar Fall, Laurent Batlles est privé de Stéphane Diarra et Mahmoud Bentayg. Blessés, l’ailier et le défenseur latéral sont indisponibles. « Ils ont repris la course, mais je ne peux pas dire quand ils pourront revenir. Pour Diarra, il s'agit d'une lésion à l'adducteur. En ce qui concerne Bentayg, c'est plus compliqué. Il est touché à un tendon de la cheville, c'est en fonction des appuis. Lorsqu'il court droit ça va, mais lorsqu'il court incurvé, il sent une gêne », a expliqué avec précision l’entraineur des Verts.

Laurent Batlles "heureux de récupérer" Ibrahima Wadji

En revanche, le technicien de 48 ans se réjouit du retour d'Ibrahima Wadji. Blessé à la cheville depuis aout, il est opérationnel après deux mois d’absence. « Ibrahima Wadji est de retour pour cette rencontre. Il a énormément envie de jouer, il a même fallu le calmer un petit peu cette semaine ». Laurent Batlles compte sur l’avant-centre sénégalais pour dynamiser son attaque. « C’est important pour le groupe et pour lui surtout. Je suis très heureux de le récupérer aujourd'hui, il s'est énormément donné dans la semaine. Il a été très valeureux, a couru énormément. On espère que ça durera le plus longtemps possible », a-t-il déclaré.