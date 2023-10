Auteur de 20 buts dans la saison régulière de MLS, Denis Bouanga a déjà marqué le championnat de son empreinte avec le Los Angeles FC.

Mercato ASSE : Denis Bouanga sacré meilleur buteur de la saison régulière de MLS

C'est ce qui s'appelle se relancer. Après avoir connu la relégation en Ligue 2 avec l'AS Saint-Étienne, Denis Bouanga avait signé au Los Angeles FC à l'été 2022. Il faut croire que l'attaquant de 28 ans a fait le bon choix, puisqu'il s'éclate en MLS (Major League Soccer). Soit la première division américaine de football.

Avec 20 buts inscrits et 6 passes décisives en 31 matchs de championnat, Denis Bouanga signe sa meilleure saison en terme de statistiques. Il bat ses propres records effectués avec le Tours FC lors de l'exercice 2016-2017 (16 buts et 6 passes décisives en 36 matchs de Ligue 2). L'international gabonais a d'ailleurs été récompensé du titre de meilleur buteur de la saison régulière de MLS. Il devance Luciano Acosta (FC Cincinnati) et Giorgos Giakoumakis (Atlanta United), auteurs de 17 réalisations.

Après le Soulier d'Or, Denis Bouanga peut viser le titre en MLS

Sur un nuage, Denis Bouanga a largement contribué à la qualification en playoffs du Los Angeles FC. Fondé en 2014 et prenant la place du Chivas USA en MLS, la franchise américaine n'a encore jamais été sacrée championne malgré plusieurs participations dans les séries éliminatoires. Elle possède une Coupe MLS et deux Supporters's Shield, qui récompense l'équipe ayant inscrit le plus de points sur une saison régulière.

La clé d'un premier titre pourrait venir de Denis Bouanga, au moment où l'AS Saint-Étienne, son ancien club lutte désormais pour la montée en Ligue 1. Après un retour difficile en Ligue 2, le club dirigé par Laurent Batlles se classe sixième après 10 journées. Les Verts auront l'occasion de revenir à 2 points de la deuxième place synonyme de promotion en Ligue 1, lors d'un déplacement chez le leader Laval lundi. Pour le moment, Laurent Batlles sait qu'il devra faire sans Mahmoud Bentayg, Stéphane Diarra (blessés) et Benjamin Bouchouari (suspendu).