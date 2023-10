À quelques jours de leur confrontation en Ligue des Champions, l’attaquant de l’AC Milan, Olivier Giroud, a lancé son duel avec Kylian Mbappé, la star du PSG.

Olivier Giroud sur Mbappé : « on défendra à plusieurs sur lui, ça, c’est sûr »

Auprès de Téléfoot, Olivier Giroud a évoqué le choc de Ligue des Champions à venir entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan, mercredi soir, au Parc des Princes. Humilié à Newcastle lors de la précédente journée (1-4), le club de la capitale compte se relancer face à des Rossoneri qui restent sur deux matches nuls dans cette compétition. La rencontre de la troisième journée de la phase de groupes est donc très importante pour les deux équipes. L’entraîneur milanais Stefano Pioli et ses hommes ont donc concocté un plan pour museler l’attaquant parisien Kylian Mbappé, le danger numéro 1, selon son compatriote Olivier Giroud, qui a livré quelques points de cette stratégie.

« On est bien au courant de leur force offensive parce que les 3-4 de devant sont vraiment des joueurs très talentueux. Donc, il faudra se méfier de tout le monde, mais bien sûr de Kylian en particulier. Je pense qu’on défendra à plusieurs sur lui, ça c’est sûr », a déclaré l’attaquant de 37 ans au micro de Canal Football Club. Pour autant, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France ne considère pas cette rencontre comme capitale pour la suite de la compétition.

Olivier Giroud tente d’enlever la pression à l’AC Milan

Troisième du groupe F avec 2 points, l’AC Milan compte un point de retard sur son prochain adversaire, le Paris Saint-Germain. Olivier Giroud pense donc que le match de mercredi soir au Parc des Princes ne scellera pas déjà le sort du club lombard en cas de défaite. Même s’il n’exclut aucun scénario dans cette affiche.

« Le PSG ? Ce n’est pas un match décisif, mais il faut essayer de prendre ce qu’on peut prendre. Faire un résultat, c’est déjà ne pas perdre. Après, si on peut gagner, on ne se gênera pas. On est ambitieux. On verra le déroulement du match, si on les attend ou si on les presse (…) Il y a beaucoup de joueurs français en face, ça va se chambrer dans les jours qui viennent, je pense. Mais pour l’instant, on s’évite un peu », a confié Giroud. Le choc est donc lancé !