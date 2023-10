À un peu plus de deux mois du mercato hivernal, Loïc Perrin a lâché quelques indices sur le prochain marché de l’ASSE. Il indique même la priorité.

Mercato : L'ASSE vise un arrière droit en priorité

L’ASSE va tenter de reprendre la 5e place de la Ligue 2, ce lundi à 20h45, face au Stade Lavallois, en clôture de la 11e journée. Le déplacement s’annonce difficile pour les Verts, face au surprenant leader du championnat. Intouchable à la première place, Laval a gagné ses 6 derniers matchs et reste invaincu à domicile cette saison.

Laurent Batlles et son équipe doivent pourtant faire un résultat au stade Francis-Le Basser, afin de rester au contact de ses concurrents dans la course pour la montée en Ligue 1. Justement, parlant de la montée, elle va se jouer dans la deuxième moitié de la saison. Et Saint-Étienne va sans doute mettre les bouchées doubles pour atteindre son objectif en mai 2024.

Plus concrètement, le club ligérien va se renforcer pendant le mercato hivernal en approche comme l’a annoncé Loïc Perrin. « Notre effectif est plutôt bien équilibré", a-t-il indiqué dans Le Progrès, en rajoutant « mais on manque de solutions sur le côté droit de la défense ». La priorité, selon le coordinateur sportif de l'ASSE, est de renforcer le poste de Dennis Appiah. Il estime que le club a de "la chance que Dennis" arrive à jouer tous les matchs. Laurent Batlles n'a autrement pas de solution de rechange à son poste.

Loïc Perrin : « Le changement tactique n'est pas du tout un désaveu du mercato d’été »

Par ailleurs, Loïc Perrin a apprécié le changement tactique effectué par Laurent Batlles après la 5e journée. Il a permis à l’ASSE de faire une série de 4 victoires, à commencer par le succès contre Caen (1-2), qui était alors leader du championnat de Ligue 2. Le responsable sportif des Verts ne prend pour un désaveu du mercato estival le changement tactique du passage du 3-5-2 au 4-3-3. Parmi les joueurs recrutés cet été, Stéphane Diarra et Mahmoud Bentayg, arrivés à Saint-Étienne après le début du championnat, enchaînent les matchs.