Après la précieuse victoire du PSG contre l’AC Milan hier soir, Kylian Mbappé s’est lâché. La star de 24 ans a été sans pitié pour l’un de ses coéquipiers.

Le PSG bat l’AC Milan et reprend la tête du Groupe F

Après son humiliation sur le terrain de Newcastle il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain s’est bien repris en Ligue des Champions. L’équipe de Luis Enrique a parfaitement maitrisé son sujet mercredi soir face à l’AC Milan, à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes. Grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Kang-In Lee, le Champion de France s’est largement imposé face aux Rossoneri (3-0). Une victoire qui ramène le PSG à la tête du Groupe F, Newcastle United ayant été défait par le Borussia Dortmund (1-0) au cours de la même soirée. Si cette belle victoire a valu une communication totale entre les joueurs de Luis Enrique et les Ultras, Kylian Mbappé ne s’est pas empêché de se moquer de son partenaire Ousmane Dembélé.

PSG-AC Milan : Mbappé chambre Dembélé après son but annulé

Recruté cet été pour 50 millions d’euros en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé attend toujours de célébrer son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et le milieu offensif de 26 ans croyait avoir réglé cette affaire hier soir contre l’AC Milan, au Parc des Princes. Servi par Vitinha en contre, le numéro 10 des Rouge et Bleu a bien trompé Mike Maignan, mais a vu son but refusé en raison d'une faute préalable de Manuel Ugarte. Grosse désillusion pour Dembélé qui avait déjà célébré ce but avec ses partenaires avant l'intervention du VAR. Et il n’en fallait pas plus pour que Kylian Mbappé plaisante à ce sujet avec son ami.

« Bah pourquoi tu vas célébrer avec nous et le public si tu sais qu’y a faute au départ ? », a interrogé Mbappé dans un éclat de rire et dans une séquence captée par Canal+, avant de lancer à Achraf Hakimi et Dembélé : « il a célébré avec les supporters, avec nous… » Dans la foulée, l’ancien prodige du Stade Rennais a répondu avec un sourire : « tu me donnes de l'attention. »