Mercato OM : Longoria sort le grand jeu pour Edon Zhegrova

L’OM accélère sur la piste menant à Edon Zhegrova. Pablo Longoria a déjà transmis une offre contractuelle à l’ailier du LOSC, signe que le club phocéen entend frapper fort avant la fin du mercato.

Mercato OM : Edon Zhegrova, un renfort offensif dans le viseur

En quête d’un effectif armé pour répondre aux ambitions de Roberto De Zerbi, l’OM a placé Edon Zhegrova en haut de sa liste de renforts offensifs. L’ailier kosovar, 26 ans, sort d’une saison solide avec Lille (8 buts, 2 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues) et séduit par sa capacité à faire basculer un match sur un éclat technique.

Si De Zerbi refuse pour l’instant de s’exprimer publiquement sur le dossier, la volonté marseillaise est claire : attirer un joueur capable d’apporter créativité et percussion sur les côtés. Les discussions avec la direction du LOSC sont entamées, et une formule innovante est sur la table : prolongation d’un an suivie d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Longoria passe à l’offensive

Le président Pablo Longoria n’a pas attendu l’issue des pourparlers entre clubs pour convaincre le joueur. Selon les informations de Foot Mercato, l’OM a formulé une offre contractuelle de quatre ans à Zhegrova, actuellement lié à Lille jusqu’en 2026. Un signal fort qui témoigne de l’urgence ressentie par le board olympien à sécuriser cet atout offensif.

De son côté, le LOSC, financièrement renforcé par les ventes record de Lucas Chevalier (55 M€ au PSG) et Bafodé Diakité (40 M€ à Bournemouth), n’est pas pressé de vendre. Mais l’envie du joueur de rejoindre la Canebière pourrait peser dans les négociations. Dans un mercato déjà animé côté marseillais, ce dossier pourrait bien être l’un des derniers coups de théâtre avant le gong final.