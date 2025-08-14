INFO PSG : Les plans de Luis Campos pour la fin du Mercato !

Après les arrivées de Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, deux nouveaux joueurs majeurs, le mercato estival du PSG serait encore loin d’être terminé. Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, songerait à d’autres mouvements.

Mercato PSG : Luis Campos désormais focalisé sur les ventes

Le mercato estival se joue désormais jusqu’au 1er septembre à 20h en France et les rumeurs autour du Paris Saint-Germain s’accumulent. Ce jeudi, RMC Sport a fait le point sur le marché de Luis Campos. À deux semaines de la clôture de la fenêtre de recrutement, le média sportif assure que le conseiller sportif du PSG s’est désormais donné comme priorité de régler la situation des joueurs, dont l’entraîneur Luis Enrique ne veut pas la saison prochaine.

« Randal Kolo Muani a reçu plusieurs propositions, dont la Juventus, qui souhaiterait le conserver après son prêt de six mois. L’attaquant français a déjà dit qu’il se verrait bien rester à Turin. Marco Asensio devrait aussi parvenir à trouver une porte de sortie, avec des propositions en Premier League et au Portugal et alors que la Turquie s’est aussi renseignée.

Lisez aussi : PSG : Le verdict tombe pour Bradley Barcola après Tottenham

À voir

ASSE : Horneland dévoile la fin du mercato de Saint-Etienne

Renato Sanches ou Nordi Mukiele sont aussi priés de se trouver un nouveau point de chute. Même si le défenseur français, ne partira pas pour partir et veut trouver un projet intéressant », a expliqué le média francilien, qui ajoute que d’autres arrivées ne sont pas forcément exclues, même si les dirigeants parisiens n’en font pas une obsession.

Le PSG reste à l’affût d’autres opportunités

Toujours selon la même source, d’autres joueurs comme Lucas Beraldo, pourraient également changer d’air, surtout après l’arrivée d’Ilya Zabarnyi. Le temps de jeu du défenseur central brésilien va baisser, ce qui pourrait lui donner des envies d’ailleurs. Le club ne le retiendra pas si une proposition jugée intéressante arrive sur la table.

Même chose pour Presnel Kimpembe, qui n’a pratiquement pas joué la saison passée et qui ne pourra pas prétendre à beaucoup de temps de jeu. Du côté offensif, Gonçalo Ramos s’est montré très clair hier en zone mixte face aux médias.

Lisez aussi : Mercato PSG : Une incroyable nouvelle tombe pour Kimpembe !

À voir

Mercato : Le Real Madrid creuse une piste de Bellingham

« Oui je reste cette saison à Paris », a lâché l’attaquant portugais. Le milieu offensif Kang-In Lee pourrait lui partir en cas de bonne offre. Des clubs, notamment en Angleterre, sont venus aux renseignements. Si l’international sud-coréen part, il sera remplacé. « Plus largement sur le recrutement, le Paris Saint-Germain ne fera plus de folie. L’idée de l’entraîneur et de la direction sportive serait de doubler tous les postes. Mais pas à n’importe quel prix: le club veut de la qualité et n’ira sur un dossier que s’il est sportivement intéressant, pas juste pour faire le nombre », indique RMC Sport.

Satisfait de son effectif, le PSG ne devrait donc pas remettre la main à la poche pour recruter. Par contre, Luis Campos devrait encore se montrer actif dans le sens des départs durant les deux prochaines semaines.