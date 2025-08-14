SRFC-OM : De Zerbi opte pour des changements, la compo !

À la veille du choc Stade Rennais vs OM, Roberto De Zerbi a indiqué qu’il procéderait à des réajustements tactiques. Notamment en défense, où Facundo Medina est suspendu. Découvrez son onze de départ attendu pour ce match.

SRFC-OM : Roberto De Zerbi modifie sa défense

L’Olympique de Marseille a terminé sa préparation estivale sur une note positive. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés (3-1) face à Aston Villa. Ils abordent donc la reprise du championnat en pleine confiance. Les Phocéens sont prêts à en découdre avec le Stade Rennais ce vendredi en ouverture de la 1ere journée de la Ligue 1.

De Zerbi pourra même compter sur un effectif quasiment au complet pour ce déplacement à Rennes. Excepté la recrue Igor Paixao, qui est blessé. L’entraîneur de l’OM compte d’ailleurs procéder à quelques changements dans sa défense. Surtout que Faccundo Medina est suspendu pour ce premier grand rendez-vous de la saison.

L’axe de la défense de l’OM devrait ainsi être composé de CJ Egan-Riley et Leonardo Balerdi. Amir Murillo et Ulisses Garcia animeront les flancs gauche et droit. Tandis que Geronimo Rulli occupera son poste dans les cages phocéennes. Au milieu, on retrouve le duo Højbjerg-Rabiot, avec un Angel Gomes pour fluidifier le jeu.

Aubameyang sur le banc, Amine Gouiri devra prouver sa valeur

En attaque, l’inoxydable Pierre-Emerick Aubameyang devrait débuter sur le banc de touche. C’est Amine Gouri qui est pressenti pour débuter en pointe. Roberto De Zerbi lui-même mis un coup de pression en conférence ce vendredi. « Il doit encore travailler, il faut que je l’aide à être un joueur qui marque tout le temps », a-t-il lancé.

L’international algérien sera accompagné de Jonathan Rowe et Mason Greenwood. Ce dernier sera sans doute l’homme à surveiller de près lors de cette rencontre. Car l’ailier anglais a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives face à Rennes la saison passée. Il tentera d’accroitre ses statistiques face aux Bretons.

🚨 Le XI probable de l'OM pour son premier match de Ligue 1 contre Rennes.

Reste à voir si les choix tactiques de Roberto De Zerbi porteront leurs fruits. L’italien s’attend en tout cas à un déplacement « difficile » à Rennes.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi (c), Egan-Riley, Garcia

Milieux de terrain : Højbjerg, Rabiot, Gomes

Attaquants : Greenwood, Rowe et Gouiri