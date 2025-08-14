ASSE : Horneland dévoile la fin du mercato de Saint-Etienne

L’ASSE a suspendu momentanément son mercato estival. Eirik Horneland a fait un premier point sur le recrutement. Il se dit satisfait, en attendant les probables opportunités de dernières minutes.

ASSE : 10 transferts réalisés, dont 7 nouvelles recrues

L’ASSE n’a pas encore fini son mercato d’été, mais elle l’a mis en attente de façon stratégique. Les dirigeants et le staff technique veulent observer d’abord leur équipe pendant les trois premières journées du championnat, afin de faire des ajustements en fonction des postes à renforcer davantage.

Pour l’instant, sept nouveaux joueurs ont renforcé l’équipe d’Eirik Horneland. Ce sont : Mahmoud Jaber, Lassana Traoré, Chico Lamba, Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Strahinja Stojkovic et Joshua Duffus. En plus de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Pierre Ekwah, dont les options d’achat ont été levées.

Mercato : Horneland satisfait, mais l’ASSE reste à l’affût d’opportunités

Après le match nul contre Laval (3-3) et à 17 jours de la fin du mercato, l’entraineur de l’AS Saint-Etienne a fait le point sur le mercato de son équipe. « On a assez de joueurs. La taille du groupe me convient. Pour le moment, il n’y pas de changement à venir. S’il y en a, ils ne seront pas majeurs. Le mercato se termine fin août, on a quatre matchs avant ça, il faut rester focus sur le terrain », a-t-il déclaré.

Toutefois, l’ASSE restera attentive, afin de saisir d’éventuelles opportunités avant la fermeture du marché des transferts. « On verra sur les 15 jours à venir, on se tient prêt s’il faut passer à l’action en cas d’opportunité », a annoncé le technicien norvégien en conférence de presse.

Aucune vente prévue par Saint-Etienne en fin de mercato

Dans le sens des départs, la Direction du club a fermé la porte de sortie à Lucas Stassin et Zuriko Davirashvili. « Le club est dans une bonne position (financière, ndlr), on n’a donc pas le besoin de vendre […] », a rassuré le coach des Verts. Toutefois, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, deux défenseurs indésirables, sont poussés dehors.

Concernant le staff technique, Eirik Horneland estime qu’il a été suffisamment renforcé cet été. Aucun renfort n’y est donc attendu pour l’instant. « Non, pour le moment il n’y a pas de nouvelles arrivées prévues dans le staff. Tout le monde est au travail et fait un boulot fantastique. On doit juste être content de l’expérience et des profils qui sont arrivés dans le staff », a-t-il confié en conclusion.