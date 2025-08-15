Mercato ASSE : Un renfort déjà au cœur d’une polémique !

L’ASSE frappe fort sur le mercato, mais l’une de ses recrues suscite déjà la controverse. Pendant ce temps, un jeune talent quitte le Forez pour un concurrent direct.

Mercato ASSE : Un investissement record… mais une situation délicate

Le mercato stéphanois n’en finit pas de surprendre. Les Verts ont officialisé l’arrivée de Pierre Ekwah, milieu de terrain de 23 ans, pour la somme de 6 millions d’euros, option d’achat levée après son passage à Sunderland. Avec ce transfert, l’ASSE franchit la barre symbolique des 25 millions d’euros investis cet été, un chiffre inédit pour un club de Ligue 2.

Pourtant, cette arrivée a tout d’une énigme. Absent des terrains depuis mai et peu enclin à évoluer en deuxième division française, Ekwah débarque avec des réserves sur le projet stéphanois. Le coach Eirik Horneland devra déployer toute sa persuasion pour l’intégrer pleinement et exploiter son potentiel au service des ambitions de montée.

Ayman Aiki, un départ qui pique

Alors que le club se renforce, il enregistre aussi une perte notable. Ayman Aiki, jeune attaquant prometteur de 20 ans, quitte définitivement Saint-Étienne pour rejoindre le SC Bastia. Après un prêt concluant de six mois, le club corse a scellé un contrat de quatre saisons avec lui.

Huitième de Ligue 2 la saison passée, Bastia nourrit désormais l’espoir de jouer les trouble-fêtes dans la course à la montée, directement face aux Verts. Ce transfert pourrait bien se transformer en duel à distance entre un talent parti se révéler ailleurs et un club déterminé à retrouver la Ligue 1 au plus vite.