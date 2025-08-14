Mercato : Le Real Madrid creuse une piste de Bellingham

En quête d’un milieu défensif, le Real Madrid aurait deux pistes en prioritaires en Premier League. L’une entre elle serait recommandée par Jude Bellingham.

Mercato : Un besoin urgent dans l’entrejeu du Real Madrid

Passé a coté de ses objectifs la saison derrière, le Real Madrid s’est renforcé cet été pour repartir à la conquête du titre de champion de la Liga et du trophée de la Ligue des champions. Florentino Pérez a recruté Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras et le jeune Franco Mastantuono.

Pépite de la ‘’Castilla’’, Gonzalo Garcia a été promu en équipe pro et fait partie des renforts de Xabi Alonso, grâce à son excellente campagne en Coupe du monde des club en juin-juillet dernier. L’attaquant de 21 ans avait été auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 6 matchs disputés dans la compétition.

Néanmoins, le mercato des Madrilènes reste ouvert jusqu’au 1re septembre. Leur entraîneur aurait un besoin urgent dans l’entrejeu. Il faut rappeler que Jude Bellingham (opéré de l’épaule) et Eduardo Camavinga (entorse à la cheville) sont indisponibles, en plus de et Luka Modric parti à l’AC Milan. Le successeur de Carlo Ancelotti serait tenté de repositionner David Alaba devant la défense selon AS.

Mercato : Bellingham souffle le nom d’Adam Wharton à Xabi Alonso

Alors que le Real Madrid songe à Rodri de Manchester City pour se renforcer, probablement l’été prochain, Jude Bellingham aurait soufflé le nom de d’Adam Wharton de Crystal Palace à Xabi Alonso. Selon le Daily Mail, la piste menant vers l’international Anglais est creusée par le Merengues. Son profil correspondrait parfaitement à ce que le nouvel entraîneur de « La Maison Blanche » recherche, à en croire le média britannique.

Le milieu de terrain de 21 ans est un crack de l’équipe des Eagles. La saison dernière, il a disputé 27 matchs, toutes compétitions confondues. Ce début d’exercice 2025-2026, le joueur visé par le Real Madrid était titulaire lors du Community Shield remporté par Crystal Palace, face à Liverpool, le week-end dernier. Sous contrat à Londres jusqu’en juin 2029, Adam Wharton est évalué à 45 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

