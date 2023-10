L’ASSE a décidé de se renforcer pendant le prochain mercato hivernal. L’entraineur Laurent Mortel l’a réaffirmé sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

ASSE : Laurent Mortel enrage face au bilan catastrophique des Vertes

Le début de saison de l’équipe féminine de l’ASSE est alarmant. Elle est dernière de la D1 Arkema, après 5 journées. Les joueuses de Laurent Mortel ont concédé 4 défaites et un petit match nul, soit un point au compteur, pour 12 buts encaissés et seulement 2 buts inscrits. L’entraineur des Vertes n’a pas caché sa colère au moment de faire le premier bilan de son équipe. Il n’arrive toujours pas à digérer la défaite de Saint-Etienne à domicile face au Havre AC (1-2), alors que les Stéphanoises menaient à la pause (1-0). « Ne pas être en capacité de conserver ce résultat, c’est une contre-performance. C’est difficile pour nous », a-t-il regretté. « Le Havre fait partie des équipes avec lesquelles on doit se bagarrer pour se maintenir », a-t-il poursuivi.

Mercato : L'ASSE travaille au renforcement de son équipe féminine cet hiver

Après son constat inquiétant, Laurent Mortel a annoncé une première mesure. Pour être mieux armé pour jouer le maintien dans l’élite, il annonce des renforts dans tous les secteurs de jeu, pendant le mercato de janvier. « Il y a un mercato qui existe. Je pense que l'on devra réajuster et améliorer notre effectif pour début janvier », a-t-il déclaré, avant d'évoquer les profils et les postes : « On commence à travailler sur les besoins. On travaille sur des profils, on est en train de rechercher. Il faut améliorer l'équipe dans chacune des lignes ». Pour rappel, l'ASSE féminin est promu en Ligue 1 cette année. Laurent Mortel a recruté plusieurs joueuses à l'été, mais la plupart n'ont pas le niveau de la D1, au vu de leurs résultats.